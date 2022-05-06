В связи с войной, развернутой Россией в Украине, в Азербайджане поползли разные слухи, связанные с мигрантами, в том числе разговоры о том, что через три месяца всех русских экспатов (наемные сотрудники, которые приехали из-за границы для того, чтобы работать в отечественных компаниях по приглашению предприятия) будут выдворять из страны. Неизвестно, кто стоит за распространением таких слухов, но председатель Общественного Совета при Государственной миграционной службе АР (ГМС) Азер Аллахверанов заявил, что может предположить, откуда «ветер дует», так как всегда существуют определенные силы, заинтересованные в дестабилизации обстановки и создании напряженной атмосферы в азербайджанском обществе.

По словам А.Аллахверанова, такие слухи обычно исходят от тех, кому выгодно довести ситуацию до крайней точки кипения в отношениях между Азербайджаном и Россией или между Азербайджаном и Украиной.

Председатель ОС подчеркнул, что Азербайджан — демократическая страна, приверженная всем принципам международного права, и если человек, независимо от его национальной принадлежности, приехал сюда с целью получения убежища по каким-либо причинам, а причины могут быть самые разные, законодательство нашей страны достаточно либерально в вопросах обеспечения прав и свобод обратившегося.

«В нашем законодательстве нигде не найдете элементов, связанных с религиозными убеждениями или расовой, национальной дискриминацией. Пример тому – более 30 тысяч армян, проживающих на территории Азербайджана и это в условиях почти 30-летней войны. Не так давно я читал статью, в которой рассказывалось о совместном проживании и времяпрепровождении представителей двух народов – русских и украинцев в Турции. Во многих курортных городах Турции русские и украинцы совместно отдыхают и даже празднуют особые даты, несмотря на военное противостояние», — сказал А.Аллахверанов.

Правозащитник отметил, что в Азербайджане в период с 2000-го по 2019 год он занимался также вопросом чеченских беженцев, находящихся в то время на территории республики. Их было около 15 000 человек, все они посещали центр, в котором находились одновременно и чеченцы, и русские, несмотря на тот факт, что шла вторая чеченская война.

«Данный факт говорит о том, что общество наше достаточно мультикультуральное, и все демократические ценности в стране защищаются законом, а структуры, которые данными вопросами занимаются в соответствии со всеми нормами международного права, обеспечивают права и свободы всех мигрантов, независимо от того, из какой страны они прибыли», — отметил председатель.

Аллахверанов привел еще один яркий пример урегулирования взаимоотношений между представителями двух враждующих этносов.

«На территории Азербайджана проживали афганцы, прибывшие в начале 90-х, в период свержения Наджибуллы, и в то же время здесь находились и другие афганцы – талибы и представители иных враждующих в этой стране этнических групп. Все они участвовали в совместных проектах, которые мы реализовывали. И хазариты, и пуштуны – в Афганистане они между собой враждовали. В частности, это были группы узбекского, таджикского происхождения. Тем не менее, у нас в стране они жили мирно, участвовали в реализации проектов культурного характера», — отметил он.

Эксперт в сфере миграции рассказал, что во время встречи с украинцами ему задали неудобный вопрос, в ответ на который он привел четкую позицию руководства страны.

«Скажу так: те, кто распространяют провокационные слухи, никогда не приведут фактов и примеров, потому что их – нет. Однако эти люди надеются на то, что эти примеры будут. Но зря надеются, потому что Азербайджан не приемлет противостояния. Мы не для того столько лет создавали толерантное общество, чтобы в него вносились разногласия. Хотите проживать в нашей стране? Получите вид на жительство и проживайте на здоровье. Работайте, если на это имеются основания, миграционное законодательство точно регулирует данные вопросы, в нем нет никаких брешей или подводных камней. Но не создавайте конфликтных ситуаций, если хотите тут жить», — подчеркнул А.Аллахверанов.

По его словам, на сегодняшний день на территории Азербайджана проживает порядка 7 тысяч граждан Украины. В основном это этнические азербайджанцы и представители смешанных браков.

«На 1 января 2021 года на территории Азербайджана проживало чуть более 4 тысяч граждан Украины (Украина тогда входила в первую пятерку). По состоянию на 28 апреля 2022 года на территории Азербайджана проживало уже около 7 тысяч граждан Украины. Получается, что в Азербайджан приехало более 3 тысяч граждан Украины именно после начала эскалации военного конфликта», — рассказывает А. Аллахверанов.

Он отметил, что недавно встречался с украинцами, точнее, с теми гражданами Украины, которые прибыли в Азербайджан после 24 февраля. Это и беженцы, и временные переселенцы, а также те, кто обратился за статусом лица, ищущего убежище, попадающего под мандат ООН.

«Во время встречи (их было около сорока человек) я заметил, что в зале среди сидящих по большей части были этнические украинцы, остальные были русскими и азербайджанцами. Но все они были гражданами Украины, которые в силу известных событий, из-за страха за свою жизнь и жизнь своих близких были вынуждены покинуть родину» — резюмировал А. Аллахвердиев.

Яна Мадатова