Вопрос анклавов на переговорах с Баку не поднимался, сказал секретарь Совбеза Армении Армен Григорян на брифинге после заседания правительства, говоря об условиях мирного договора с Азербайджаном.

«До сих пор вопрос анклавов не поднимался. Можно сказать, что с двух сторон есть анклавы и их территория примерно одинаковая. Обе стороны молчат по этому вопросу, он еще не обсуждался. Возможный вариант решения – армянский анклав остается Азербайджану, азербайджанские – остаются Армении», — сказа Григорян.

Он также заявил, что встреча между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пока не планируется.

«Обсуждения продолжаются, когда они приведут к какому-либо этапу, и встреча станет возможной, мы об этом заявим», — сказал Григорян сегодня журналистам.