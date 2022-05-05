Сотрудники пограничного отряда “Горадиз” погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС) пресекли контрабанду через государственную границу 26 кг 989 г наркотических средств и 520 таблеток психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-центре ГПС.

Задержаны житель Баку Алиев Эмиль Паша оглы, 1980 года рождения, и жительница Физулинского района Ахмедова Гюльшан Худат гызы, 1997 года рождения. При досмотре у них было обнаружено 26 кг 694 г наркотических средств (1996 г опия, 3921 г героина, 17790 г высушенной марихуаны, 2987 г метамфетамина) и 20 таблеток метадона-40 психотропного содержания.

2 мая был задержан Гадиров Эльшан Адиль оглу, 1988 года рождения. При досмотре у него были обнаружены 295 г метамфетамина и 500 таблеток метадона-40 психотропного содержания.