Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Венгрия может оказаться в числе стран, которым грозит вторжение России. Об этом он заявил в ходе общения с участниками сессии Wall Street Journal CEO Council Summit 4 мая.

Зеленский, отвечая на вопрос о восстановлении Украины после войны, подчеркнул, что РФ должна платить репарации. Он также отметил, что Украина воюет и за ценности демократического мира.

«И дай Бог, чтобы так не оказалось, но это правда. Если мы не будем крепкими, я говорил это нашему населению, но все эти сигналы получали и западные страны, наши ближайшие соседи: если Украина падет, Россия пойдет дальше, она не остановится. Мы должны это четко понимать. Это большой аппетит большого хищника, зверя», – заявил президент.

Он считает, что власти РФ мечтают «вернуть те или иные территории, которые якобы входили в сферу их влияния».

«И во времена СССР так и было, они имели это большое влияние. Поэтому они не остановятся. Они пойдут дальше: Польша, страны Балтии, Латвия, Литва Эстония. Будет и Венгрия, которая сегодня показывает теплые отношения с РФ. Они просто не понимают, что очень теплые отношения перейдут в очень горячие – и будут сожжены эти отношения. Так было у нас», – добавил президент Украины.