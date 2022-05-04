Валютные резервы Центрального банка Азербайджана уменьшились. По состоянию на 29 апреля 2022 года их объем составил 7 млрд 86 млн долларов США.

Согласно информации ЦБА, валютные резервы снизились на 0,71% или на 51 млн долларов.