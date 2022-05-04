Задержан человек, размещавший от имени госорганов несуществующие вакансии на сайтах объявлений.

На основании многочисленных жалоб граждан задержан подозреваемый в совершении указанных правонарушений Сарастан Баширов, сообщает МВД.

Было установлено, что мужчина размещал на сайтах придуманные объявления о приеме кандидатов на различные вакансии от имени государственных органов. Сарастан Баширов получал различные суммы денежных средств от каждого гражданина, который связывался с ним в связи с работой. Таким образом, он совершил мошенничество, присвоим деньги более 200 человек.

С.Баширов размещал объявление под именем Эмин Гусейнов.

По факту ведется расследование, С. Баширов задержан.