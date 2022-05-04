Премьер Италии Марио Драги во вторник заявил, что ЕС на фоне международной обстановки нужно реформировать свои структуры управления и добиваться более тесной интеграции союза.

«Государственные институты власти, установленные нашими предшественниками в предыдущие десятилетия, хорошо служили всем европейским гражданам, но они не адекватны реальности, с которой мы столкнулись», — приводит агентство Bloomberg слова премьера с выступления в Европарламенте.

Он отметил, что ЕС нуждается «в ускорении европейского интеграционного процесса» и призвал координировать решения в сфере обороной и внешней политики. Премьер назвал предлагаемую им новую форму ЕС «прагматическим федерализмом», при котором руководство ЕС будет действовать совместно принятие решений в таких сферах как экономика, энергетика, оборона, внешняя политика союза.

Также премьер заявил, что Италия поддержит принятие в ЕС новых стран, в том числе Украины, Албании, Северной Македонии.