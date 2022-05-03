Вечером во вторник российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в горном районе Закарпатья. Об этом сообщила Закарпатская областная военная администрация.

«На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах», – сообщил глава местной ОВА Виктор Микита.

В свою очередь советник главы МВД Антон Геращенко уточнил, что первый удар по Закарпатью с начала войны с Россией был нанесен по энергетической инфраструктуре железной дороги.

По его словам, российские войска пытаются остановить переброску тяжелого вооружения – артиллерии, танков, бронемашин и снарядов из западных областей Украины.

В Укрзализныце заявили, что удары были нанесены по шести станциям в центре и на западе Украины. Среди железнодорожников и пассажиров по оперативной информации пострадавших нет. Задерживаются 14 пассажирских поездов.

«Повреждения инфраструктуры тяжелые, детали проясним после окончания воздушной тревоги» – говорится в сообщении.