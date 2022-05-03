Российские войска нанесли ракетные удары по территории Львовской области. Куда именно попали российские ракеты, пока неизвестно.

Об этом говорится в сообщении главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

«По предварительной информации, по Львовской области нанесли ракетные удары. Оставайтесь в укрытиях», — сообщил глава области.

При этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе слышны взрывы. Он попросил всех оставаться в укрытиях.

По его словам, в некоторых частях Львова наблюдаются перебои с электроснабжением.

