Российские войска нанесли ракетные удары по территории Львовской области. Куда именно попали российские ракеты, пока неизвестно.
Об этом говорится в сообщении главы Львовской ОВА Максима Козицкого.
«По предварительной информации, по Львовской области нанесли ракетные удары. Оставайтесь в укрытиях», — сообщил глава области.
При этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе слышны взрывы. Он попросил всех оставаться в укрытиях.
По его словам, в некоторых частях Львова наблюдаются перебои с электроснабжением.
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