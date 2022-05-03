В Азербайджане почти 30% процентов подростков в возрасте 11 лет имеют избыточный вес.

Как передает Report, об этом говорится в Докладе о проблеме ожирения в Европейском регионе ВОЗ за 2022 год.

При этом, у мальчиков 13-ти лет избыточный вес и ожирение наблюдаются у почти 20%, а девочек того же возраста — почти 10%; у мальчиков 15-ти лет — почти 20%, а девочек 15 лет — меньше 10%.

В докладе отмечается, что 60% юношей Азербайджана и 50% девушек не употребляют ежедневно в пищу достаточное количество овощей и фруктов.