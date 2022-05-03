30 апреля были выявлены признаки нарушения государственной границы на служебной территории погранзаставы вблизи села Деман Ярдымлинского района погранотряда «Гейтепе», сообщает Государственная пограничная служба (ГПС).

В результате поисковых мер возникли основательные подозрения в том, что контрабанда спрятана в доме жителя села Деман Алиева Рахаба Ибрагим оглу (1983 г.р.).

Во время обыска, проведенного в его доме сотрудниками Ярдымлинского РОП, в подвале были обнаружены и изъяты 8610 коробок сигарет марок KENT и Marlboro, один прибор ночного видения и различные лекарственные препараты.

Ведется следствие.