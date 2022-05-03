Потери российской армии в войне против Украины превысили 24 тысячи солдат, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России с 24.02 по 03.05 ориентировочно составили:
личного состава – около 24200 (+400) человек ликвидированы
танков ‒ 1062 (+14) ед,
боевых бронированных машин ‒ 2567 (+48) ед,
артиллерийских систем – 475 (+16) ед,
РСЗО — 162 (+10) ед,
средств ПВО — 80 (+0) ед,
самолетов – 194 (+0) ед,
вертолетов – 155 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 1843 (+19) ед,
корабли /катера — 10 (+2) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20).
специальная техника – 38 (+0).
крылатые ракеты – 84 (+0).
Наибольшие потери за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.
Данные постоянно уточняются.
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