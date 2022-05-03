Потери российской армии в войне против Украины превысили 24 тысячи солдат, сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России с 24.02 по 03.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 24200 (+400) человек ликвидированы

танков ‒ 1062 (+14) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2567 (+48) ед,

артиллерийских систем – 475 (+16) ед,

РСЗО — 162 (+10) ед,

средств ПВО — 80 (+0) ед,

самолетов – 194 (+0) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 1843 (+19) ед,

корабли /катера — 10 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20).

специальная техника – 38 (+0).

крылатые ракеты – 84 (+0).

Наибольшие потери за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.

Данные постоянно уточняются.