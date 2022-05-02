Премьер-министр Нафтали Беннет прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о «еврейской крови у Гитлера», сообщает Newsru.com

«Необходимо немедленно прекратить использование темы Катастрофы в качестве средства политической борьбы и взаимных нападок. Лаврова слова являются неправдой и неприемлемы по сути. Целью подобной лжи является попытка направить в адрес евреев обвинения совершении самых страшных преступлений в отношении самих евреев и освободить от ответственности гонителей нашего народа», – заявил премьер-министр.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset, в частности, заявил: «То, что аргумент он (Зеленский) выдвигает: «Какая у нас может быть нацификация, когда я еврей?». Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но по-моему у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят…».