Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 1 мая, дал интервью итальянской телекомпании Mediaset, в ходе которого сделал несколько заявлений, привлекших внимание израильских СМИ.

В этом интервью Лавров утверждал, что в рядах украинских батальонов «Азов» и «Айдар» сражаются неонацисты.

«Нацификация есть: захваченные в плен боевики батальонов «Азов», «Айдар» и других подразделений носят на одежде, своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов «Ваффен-СС», открыто читают и пропагандируют «Майн кампф», – цитирует главу МИД ТАСС.

Портал Newsru.co.il обращает внимание на ответ Лаврова на вопрос о том, как Зеленский может поддерживать «неонацистов», если он сам еврей. «То, что аргумент он (Зеленский) выдвигает: «Какая у нас может быть нацификация, когда я еврей?» Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но по-моему у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят…», – сказал Лавров.

Министр иностранных дел Израиля Лапид отреагировал на скандальное заявление Лаврова: «Высказывания министра иностранных дел Лаврова являются непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма по отношению к евреям — это обвинять самих евреев в антисемитизме».

Кроме того, стало известно, что российский посол в Израиле вызван в МИД страны для разъяснений.