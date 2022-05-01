Папа Римский Франциск в своей воскресной проповеди призвал молиться за мир в Украине и призвал немедленно разрешить эвакуацию гражданского населения из бункеров завода «Азовстали».

Источник: Vatican News со ссылкой на воскресную проповедь понтифика на площади святого Петра в Риме

«Мысли сразу несутся к украинскому городу Мариуполю – «Городу Марии», который варварски бомбят и уничтожают. Также и теперь, отсюда, повторяю призыв, чтобы были предоставлены безопасные гуманитарные коридоры для людей, которые заблокированы в меткомбинате этого города.

Страдаю и плачу, когда думаю о страданиях населения Украины, особенно самых слабых, пожилых, детей.

Поступают ужасающие сообщения об изгнанных и депортированных детях. И в то время, как мы являемся свидетелями жуткого упадка человечности, вместе со многими встревоженными людьми спрашиваю – действительно ли прдепринимаются попытки достичь мира; действительно ли существует воля предотвращать непрерывную военную и вербальную эскалацию, делается ли все возможное для того, чтобы замолчало оружие. Прошу вас, не подавайся логике насилия, искаженной спирали дальнейшего вооружения.

Пусть будет избран путь диалога и мира! Молимся».

Понтифик призвал верующих молиться ежедневно в течение мая о прекращении войны в Украине.