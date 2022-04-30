В Украине не исключают осуществления Россией провокаций в районах на границе с Беларусью.

Как передает Генштаб ВСУ, в Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси и далее выполняют задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

«Не исключается осуществление противником провокаций в приграничных районах. Сохраняется угроза нанесения противником ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины», — отметили в Генштабе.

По имеющейся информации, на территории Беларуси к этому времени развернуты российские ОТРК «Искандер-М», а отдельные авиационные подразделения Воздушно-космических сил РФ и далее базируются на определенных аэродромах.