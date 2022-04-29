Наступление российских войск под Изюмом затормозилось.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По мнению Арестовича, у данного факта есть две возможные причины — либо ротация, либо усталость сил противника, которым понадобилось пополнение.

Также, по его словам, уже третий или четвертый день не происходит наступления российских войск на Гуляй-Поле в Запорожской области.

Арестович также добавил, что в рядах российских военных наблюдается явный психологический надлом.

«У меня есть ощущение, что Россия умирает в Украине. Умирает в буквальном смысле слова», — отметил он.



