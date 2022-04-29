Исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной Волына) в эфире турецкого канала Habertürk TV 29 апреля обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой о помощи.

Волынский и морпехи их 36-й бригады вместе с полком «Азов» и другими защитниками города и гражданским находятся на территории завода «Азовсталь». Военнослужащий рассказал, что там сейчас 600 раненых военнослужащих, также есть раненые среди гражданских.

«Я обращаюсь с просьбой к турецкому народу, к уважаемому господину президенту применить к нам процедуру «extraction», сделать все для того, чтобы вывезти гарнизон Мариуполя на территорию Турции, практически забрать нас из «Азовстали» с гарантиями безопасности с турецкой стороны. Мы очень рассчитываем на вашу помощь», – сказал он.

#ÖzelHaber — Ukraynalı asker Habertürk TV’de @afsinyurdakul‘a konuştu. Mariupol’deki çelik fabrikasında hayatta kalmaya çalışan Serhiy Volina, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek yardım istedi. pic.twitter.com/GaZXCYgFKO — Habertürk TV (@HaberturkTV) April 29, 2022

В интервью CNN Волынский рассказал сегодня, что ситуация на «Азовстали» «за пределами гуманитарной катастрофы»: из-за недавнего авиаудара, в результате которого была обрушена операционная в госпитале на заводе осталось очень мало воды и еды.

«Операционная попала под прямой удар. Все операционное оборудование, все, что необходимо для проведения операций, было уничтожено, поэтому сейчас мы не можем лечить наших раненых, особенно с осколочными и пулевыми ранениями. Мы сейчас ухаживаем за ранеными с помощью тех средств, которые у нас есть. У нас есть военные медики, и они используют все имеющиеся у них навыки для ухода за ранеными. Мы остро нуждаемся в медикаментах. У нас почти не осталось медикаментов», – сказал Волынский.

По его словам, у врачей из-за авиаудара не осталось хирургических инструментов, есть лишь элементарные приспособления.