Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что враг ежедневно теряет по меньшей мере роту личного состава. Об этом он заявил во время брифинга.

По словам Арестовича, наибольшие усилия враг сосредоточивает сейчас на изюмском направлении, на «Азовстали» и на херсонско-криворожском, херсонско-николаевском направлениях. «Это основные направления, на которых они концентрируют войска. Продолжает атаковать и штурмовать наши позиции, бить артиллерией и авиацией, но, несмотря на непростую ситуацию с точки зрения военного искусства и с точки зрения нагрузки, которую получают наши войска, а там действительно ситуация требует всего мужества, которое есть… наши войска продолжают проводить удачную оборонительную операцию», — отметил он.

Советник руководителя ОП отметил, что враг также сосредотачивает свои усилия на информационно-психологическом воздействии на украинцев.

«Забрасывая в сети, в том числе и на хорошем украинском языке, сообщение о том, что (украинские войска) разгромлены, уничтожены, отступили и т.д. Меньше слушайте их, больше слушайте официальные сообщения Генштаба, Минобороны и других официальных учреждений, в частности, Офис президента», — посоветовал он.

Как заметил Арестович, по меньшей мере роту противник теряет в течение суток, а иногда и больше.

«Замедлилось его продвижение на запорожском направлении, а замысел противника по окружению наших войск в зоне ООС и продвижение на север Херсонской области в направлении Кривого Рога срывают наши войска, нанося мощный удар по их группировкой, складам с боеприпасами, командным пунктам», — сказал он.

Советник руководителя ОП добавил, что сегодня в Мелитополе почему-то «сломался» очень важный железнодорожный мост, который обеспечивал снабжение российской группировки и под Мариуполем, и на Запорожском направлении.

«То есть наши силы работают по всей территории Украины, обеспечивая надежную оборону…»,- подчеркнул он.