27 апреля состоялась встреча с победителями турнира по специальным знаниям в области информатики «AZERCELL CUP», организованного Министерством Образования Азербайджанской Республики совместно с ООО “Azercell Telecom”. Всего в турнире приняло участие более 300 учащихся 5-7 классов, 21 из которых разделили призовые места. Школьники, занявшие первое, второе и третье места на турнире «AZERCELL CUP», были награждены сертификатами и ценными подарками от лидирующего оператора мобильной связи.

В церемонии награждения приняли участие руководство ООО “Azercell Telecom”, должностные лица Министерства образования Азербайджанской Республики и Института образования.

Открывая мероприятие, директор по медийным связям ООО «Azercell Telecom» Нигяр Шихлинская поздравила победителей и подчеркнула важность этой инициативы, направленной на раскрытие и развитие научного потенциала молодежи: «Охватывая все аспекты современной жизни, ИКТ открывает новые, более удобные и быстрые пути развития взаимодействия и коммуникации как между людьми, так и между машинами, предоставляет новые способы доступа к информации. Одним из важных направлений стратегии социальной ответственности Azercell является подготовка специалистов в области ИКТ, развитие у школьников и студентов интереса к цифровым технологиям, информатике и алгоритмическому мышлению. С 2017 года Azercell, являющийся признанным партнером Министерства образования и Национальной Олимпийской сборной по информатике и программированию, оказывает поддержку процессу подготовки учащихся к международным олимпиадам и соревнованиям различного масштаба. Мы гордимся нашими школьниками и желаем им успехов в демонстрации своих знаний!».

Отметим, что за этот период наши ученики успешно выступили на олимпиадах и соревнованиях различного масштаба, завоевав в общей сложности 34 медали, в числе которых 1 золотая, 10 серебряных и 23 бронзовые.

Заведующий сектором организации и управления общим образованием Фуад Гараев поблагодарил Azercell за поддержку в реализации данного проекта и подчеркнул важность государственно-частного партнерства в общеобразовательных учреждениях.

После официальной части мероприятия для студентов была организована экскурсионная программа по Azercell Plaza. Школьники ознакомились с деятельностью различных отделов компании и задали интересующие вопросы сотрудникам Azercell.

Отметим, что, стартовавший в июне прошлого года и проходивший в два этапа конкурс по программированию «AZERCELL CUP» был приурочен к 25-летию деятельности лидирующего мобильного оператора. В финальном туре, который проходил в Университете АDА, учащимся было отведено 3 часа на решение 5 алгоритмических задач. В финале конкурса 4 школьника заняли первое место, 7 учащихся разделили второе место и 10 — третье место.