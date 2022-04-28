Из Ливии начали вывозить бойцов ЧВК «Вагнера» и сирийских наемников, пишет Financial Times со ссылкой на западные и сирийские источники.

По данным газеты, из африканской страны уже вывезли около 200 россиян и тысячи сирийцев. Остаются в Ливии около 5 тысяч наемников, действующих в интересах Москвы. Еще около 200 «вагнеровцев» вывезли из Центральноафриканской республики, пишет FT.

Эмиддин Бади, эксперт по Ливии и старший научный сотрудник Ближневосточной инициативы Атлантического совета, отмечает, что сначала начали вывозиться сирийцы, а позже и россияне из «ЧВК Вагнера». По его словам, численность наемников сильно сократилась за последние две недели.

Два западных чиновника отмечают, что изначально Россия не планировала выводить свои силы из Ливии, но приняла такое решение на фоне отсутствия успехов в Украине. Источники газеты отмечают, что «вагнеровцев», скорее всего, отправят воевать туда. Будут ли в Украину также направлены сирийские наемники, неизвестно.

Один из собеседников FT связывает закрытие турецкого воздушного пространства для российских военных рейсов из Ливии и Сирии с тем, что у Анкары были доказательства перемещения людей и снаряжения из этих стран на войну в Украину.