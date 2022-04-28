В настоящее время число зданий в Баку, находящихся в аварийном состоянии, приближается к одной тысяче.

Об этом заявил в четверг журналистам глава Исполнительной власти (ИВ) столицы Эльдар Азизов.

По его словам, создана специальная комиссия для более глубокого изучения этого вопроса.

«Такие здания есть во всех районах столицы. Для более глубокого изучения этого вопроса создана специальная комиссия. За месяц она должна собрать и представить нам информацию. В настоящее время число аварийных зданий в Баку приближается к одной тысяче.

В каждом таком доме в среднем проживают до 100-200 семей. Сегодня этот вопрос остро стоит на повестке дня. В последние годы в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева количество таких зданий сократилось на 30 процентов. Но их число все еще велико. Надо начинать с аварийных зданий, которые находятся в худшем состоянии», — сказал Азизов (цитата по Trend).