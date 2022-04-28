Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая долгие годы дружит с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным, обрушилась с критикой на российскую пропагандистку Маргариту Симоньян, которая публично оскорбила и оклеветала Максима Галкина.

«За последние сутки я получила так много возмущенных сообщений из разных концов мира, что не вижу возможности промолчать. Я очень приблизительно знала, кто такая Маргарита Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики, и которого я с этой минуты считаю совершенно нерукопожатным», — подчеркнула звезда, которую цитируют российские СМИ.

По словам Вайкуле, высказывания Симоньян демонстрируют неуважение не только к Алле и Максиму, но и к многомиллионной армии их поклонников. «Все это не делает вам чести, показывает низкий уровень вашей культуры и интеллекта. Умышленное унижение чести и достоинства их семьи, высказанное в столь неприличной форме, демонстрирует вашу профессиональную и человеческую несостоятельность. Вы в своем уме, Маргарита? Удивляет также, что вы позволили себе, выступая на федеральном канале и рассуждая на серьезные темы, скатиться к банальному словесному поносу», – отметила она.

«Что же касается Аллы и Максима, я уверена, что они не придают большого значения вашим подлым «комариным укусам». Мы, их друзья, со своей стороны не можем оставить ваши выпады без внимания», — заключила 68-летняя исполнительница.

Ранее российская пропагандистка Симоньян начала возмущаться, что шоумен Максим Галкин начал говорить правду о вторжении России в Украину. В эфире пропагандистского российского телеканала она назвала юмориста лицемером, предателем и высказалась о его личной жизни. «Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них любовь… Ну вы понимаете уровень этого лицемерия, вранья и вообще качества этого человека?», – заявила Симоньян.