Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в ходе плановой проверки предприятия по производству колбас и колбасных изделий, принадлежащего ООО «Al-Sana» выявили ряд недостатков.

Как сообщили в АПБА, в ходе проверки предприятия, расположенного по адресу: город Баку, Низаминский район, поселок Кешля, улица Сабира, дом 8А,было установлено, что нарушена герметичность холодильного и морозильного складов, где хранилось сырье, несмотря на то, что на этикетках продукции указывалось наличие в составе сливочного масла и баранины, при производстве использовалось растительное масло и растительный спред.

В ходе осмотра предприятия также не было обнаружено баранины, не имелось документов, подтверждающих получение баранины, и соответствующих сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и безопасность, выяснилось, что на некоторой продукции не указаны даты производства и конечного использования, а на некоторых имеется несоответствие между датой, указанной на упаковке, и датой, указанной на продукции.

Для анализов были отобраны образцы вареных, копченых, полукопченых колбасных изделий и колбас, произведенных на предприятии, и переданы в соответствующую лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности.

В результате лабораторного исследования пробного образца готовой продукции, произведенной на предприятии, были выявлены несоответствия.