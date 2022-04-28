С начала вторжения в Украину Россия потеряла убитыми 22800 военных, за прошедшие сутки погибли четыре сотни российских военных, передает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России с 24.02 по 28.04 ориентировочно составили:
личного состава – около 22800 (+400) человек ликвидировано,
танков ‒ 970 (+31) ед,
боевых бронированных машин ‒ 2389 (+47) ед,
артиллерийских систем – 431 (+10) ед,
РСЗО — 151 (+2) ед,
средства ПВО — 72 (+1) ед,
самолетов – 187 (+2) ед,
вертолетов – 155 (+0) ед,
автомобильной техники — 1688 (+22) ед,
корабли /катера — 8(+0) ед,
цистерн с ГСМ – 76 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 215 (+8),
специальная техника – 31 (+0).
пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Запорожском и Изюмском направлениях.
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