Члены Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджанаво время поездки в Гадрут обнаружили напротив храма Иоана разрушенные и спрятанные армянами древние надгробия.

Члены общины обратили внимание на то, что на разрушенных древних могилах перед храмом нет надгробий, пишет «Репорт».

Заместитель председателя Албано-удинской христианской религиозной общины Рафиг Данакари заявил, что члены общины нашли и вернули на место спрятанные армянами надгробия.

«На надгробиях и могилах есть надписи и изображения албанских крестов, которые, предположительно, принадлежат албанцам и удинам», — отметил он.