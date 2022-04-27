Российские войска утром в среду осуществили повторный ракетный обстрел моста через Днестровский лиман в Одесской области, сообщил глава правления АО «Укрзализныця» (УЗ) Александр Камышин.

«Сегодня в 6:45 повторный ракетный обстрел того же моста через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших железнодорожников нет», — написал он в своём телеграм-канале.

По его словам, степень пораженности инфраструктуры возможно будет определить по окончании воздушной тревоги.

Железнодорожный мост был попал под обстрел днем 26 апреля. Одна ракета попала в сам мост, вторая упала недалеко от лимана, а третья — в воду.