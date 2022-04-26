Российские войска в непризнанном Приднестровье приведены в полную боевую готовность.

Россия также готовится ударить ракетами по территории непризнанной «Приднестровской молдавской республики». А чтобы сразу отвести от себя подозрение, Россия подготовила провокацию против Украины – россияне отправляют жителям «ПМР» сообщения якобы от ВСУ и украинских спецслужб, в которых предупреждают о ракетных и артиллерийских атаках.

В фейковом сообщении жителей Приднестровья призывают эвакуироваться. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Текст фейкового сообщения, которое получают жители «ПМР», имеет следующее содержание:

«Служба Безопасности Украины настойчиво рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные Силы Украины не желают зла мирным жителям, однако люди, которые остались в городах, будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без уведомления. Ровно в 19:00 будет проведен ракетный и артиллерийский обстрел объектов на территории республики».