Открытие экономических и транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, создание новых инфраструктурных маршрутов отвечает интересам всех государств региона.

Данную информацию привел заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на сегодняшнем заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Ш.Мустафаев отметил, что с 28 марта один из пограничных пунктов Ширванлы — Ново-Филя, функционирующий между Азербайджаном и Россией, перешел на круглосуточный режим работы. «Завершение реконструкции и расширение пограничного пункта Самур-Ярат придаст дополнительный импульс росту нашего товарооборота», — сказал он.

Согласно его заявлению, статистика прошлых лет показывает рост взаимных грузоперевозок, как двусторонних, так и транзитных.