Азербайджан рассчитывает на дальнейшее увеличение объемов поставок удобрений и пшеницы из России. Об этом сказал вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе пленарного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Россией.

Он напомнил, что Россия является поставщиком минеральных удобрений и зерновых культур в Азербайджан.

«В 2021 году из России в Азербайджан было поставлено 1,15 миллиона тонн пшеницы, а в первом квартале 2022 года мы закупили в РФ около двух миллионов тонн удобрений. Рассчитываем на дальнейшую поддержку в вопросах увеличения объемов поставок в Азербайджан удобрений и пшеницы», — добавил Мустафаев (цитата по Trend).