В соответствии с соответствующим распоряжением Кабинета Министров Азербайджана на объектах сферы услуг и торговли с массовым пребыванием населения продолжаются усиленные контрольно-проверочные мероприятия с целью определения рисков чрезвычайных ситуаций, аварий, выявления и устранения недостатков.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Государственной службой пожарного надзора МЧС совместно с представителями Министерства энергетики, районных (городских) органов исполнительной власти, производственного объединения «Азеригаз» ГНФАР и открытого акционерного общества «Азеришыг» проводятся рейды на объектах торговли и сферы услуг, на месте устраняются выявленные нарушения требований пожарной безопасности.

Отмечается, что за прошедшие дни на 211 из 1870 объектов, где проводились рейд по городу Баку, выявлены случаи незаконного подключения к газовому хозяйству, на 807 объектах выявлены случаи использования баллоны со сжиженным газом.