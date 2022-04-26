С начала вторжения в Украину российская сторона потеряла около 22 100 военнослужащих убитыми. При этом было уничтожено 918 танков и 184 самолета России.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России в Украине ориентировочно составляют:
личного состава — около 22100 (+200) человек ликвидировано,
танков — 918 (+34) ед,
боевых бронированных машин ‒ 2308 (+50) ед,
артиллерийских систем — 416 (+5) ед,
РСЗО — 149 (+0) ЕД,
средства ПВО — 69 (+0) ед,
самолетов — 184 (+3) ед,
вертолетов — 154 (+0) ед,
автомобильной техники — 1643 (+77) ед,
корабли / катера — 8 (+0) ед,
цистерн с ГСМ — 76 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 205 (+4).
специальная техника — 31 (+3).
пусковые установки ОТРК / ТРК — 4 (+0).
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