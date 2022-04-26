С начала вторжения в Украину российская сторона потеряла около 22 100 военнослужащих убитыми. При этом было уничтожено 918 танков и 184 самолета России.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери России в Украине ориентировочно составляют:

личного состава — около 22100 (+200) человек ликвидировано,

танков — 918 (+34) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2308 (+50) ед,

артиллерийских систем — 416 (+5) ед,

РСЗО — 149 (+0) ЕД,

средства ПВО — 69 (+0) ед,

самолетов — 184 (+3) ед,

вертолетов — 154 (+0) ед,

автомобильной техники — 1643 (+77) ед,

корабли / катера — 8 (+0) ед,

цистерн с ГСМ — 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня — 205 (+4).

специальная техника — 31 (+3).

пусковые установки ОТРК / ТРК — 4 (+0).