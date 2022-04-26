На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов поднял вопрос о закрытии издания Sputnik Азербайджан.

Депутат отметил, что в России заблокированы некоторые азербайджанские сайты.

«Но в Азербайджане функционирует агентство Sputnik Азербайджан. Недавно руководителем этого канала был назначен генерал, служивший в Абхазии и Осетии. Деятельность этого канала и агентства должна быть прекращена. Я обращаюсь к Агентству медиа и Совету прессы. Деятельность Sputnik Азербайджан должна быть расследована, это агентство должна быть запрещена в Азербайджане», — сказал Ахмедов.