Украинская разведка установила, что Россия сосредоточила в Черном море 8 носителей крылатых ракет типа «Калибр». Их суммарный залп составляет 58 ракет.

Об этом заявил в ходе брифинга спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

По его словам, Россия продолжает сосредоточивать корабельную группировку в акваториях Черного и Азовского морей. Таким образом враг продолжает изолировать район боевых действий, проводит разведку и оказывает огневую поддержку своим войскам на приморском направлении.

«Отмечу, что, по данным нашей разведки, сейчас в Черном море находится 8 носителей крылатых ракет морского базирования типа «Калибр». Их суммарный ракетный залп сейчас составляет 58 ракет», — отметил Мотузяник.