Российские войска утром, 25 апреля, запустили в сторону Одесской области две ракеты. Одну из них сбила ПВО.

Об этом заявил председатель Одесской ОГА Максим Марченко.

«Сегодня утром, со стороны аннексированного Крыма противник пытался нанести ракетный удар с берегового комплекса Бастион по Одесской области. Одна ракета упала в воду, другая была сбита нашими подразделениями ПВО», — заявил Марченко.

По словам главы Одесской ОВА, также он встретился со спикерами Польши и Литвы, чтобы обсудить построение жилья для вынужденных переселенцев и поднять вопрос поддержки в предоставлении для Украины статуса кандидата-члена ЕС.

«В соседние области враг пытается прорвать нашу оборону, нанося ракетно-артиллерийские удары и активно используют танки. Но благодаря нашим защитникам и «Джавелинам» противник продолжает терять технику и живую силу. Берегите себя», — добавил Марченко.