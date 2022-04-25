Украинские военные отразили наступление российских войск в направлении Запорожья. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке в понедельник, 25 апреля.

«На Донецком и Таврическом направлениях враг, усилив обстрелы имеющимися средствами огневого поражения, пытался продвинуться вглубь территории Украины в районах населенных пунктов Коровий Яр и Рубежное, развить наступление в направлении Запорожья. Успеха не достиг, понес потери», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что российские войска продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного пути с оккупированным Крымом.

«Российские войска наносят ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, в том числе с привлечением стратегических бомбардировщиков, кораблей и подводных лодок. Пытаются разрушить пути поставок военно-технической помощи от государств-партнеров. Для этого концентрируют удары по железнодорожным узлам», – отметили в Генштабе.

Кроме того, российские войска продолжают наращивать систему ПВО дальнего действия за счет перемещения с территории РФ, дополнительных зенитных ракетных комплексов, пытаются создать запасы боеприпасов, материально-технических средств и специальной инженерной техники.

Российское командование не прекращает поиск путей пополнения потерь личного состава в подразделениях, которые принимают непосредственное участие в войне на территории Украины.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено.

На Слобожанщине идет частичная блокировка Харькова, разрушение его инфраструктуры, удары по позициям защитников Харьковщины с применением авиации и артиллерии.

В районе города Изюм враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Андреевка – Заводы и Дибровно – Курулька. Проводит мероприятия по логистическому обеспечению группировки оккупантов.

На Донецком и Таврическом направлениях враг, усилив обстрелы имеющимися средствами огневого поражения, пытался продвинуться вглубь территории Украины в районах населенных пунктов Коровой Яр и Рубежное, развить наступление в направлении Запорожья. Успеха не достиг, понес потери.

В Мариуполе российские войска продолжают уничтожать город, блокируя местных жителей и часть украинских войск в районе завода «Азовсталь».

На Южнобужском направлении РФ сосредоточивает основные усилия на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог. Проводит перегруппировку войск, закрепляется на местности, усиливает группировку ствольной и реактивной артиллерии, осуществляет накопление боеприпасов и ГСМ.

На временно захваченной территории Херсонской области, в поселке городского типа Большая Александровка, оккупанты объявили местному населению о необходимости в срок до 28 апреля покинуть населенный пункт. К жителям, не выполнившим приказ, будет применена принудительная эвакуация.

На временно захваченной территории Запорожской области, в городе Энергодар, сотрудниками ФСБ РФ продолжается проведение фильтрационных мероприятий.

На временно захваченных территориях Харьковской и Луганской областей оккупационные войска занимаются мародерством, воровством и грабежом местного населения. Особое внимание уделяется изъятию алкогольных напитков и продуктов питания.

«Украинские защитники и защитницы держат оборону и наносят вражеским войскам потери на направлениях, где продолжаются активные боевые действия», – отметили в Генштабе.