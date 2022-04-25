В Шуше расцвел харыбюльбюль.
Соответствующие фотографии обнародованы на странице Управления заповедника города Шуша в соцсети Twitter.
«Расцвел харыбюльбюль, считающийся символом дорогой Шуши», — говорится в данной публикации.
В Шуше расцвел харыбюльбюль.
Соответствующие фотографии обнародованы на странице Управления заповедника города Шуша в соцсети Twitter.
«Расцвел харыбюльбюль, считающийся символом дорогой Шуши», — говорится в данной публикации.
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