Бакинское транспортное агентство (БТА) открыло новый внутригородской автобусный маршрут № 9.

Как сообщили в БТА, новый маршрут будет запущен с 26 апреля, будет перевозить пассажиров от жилого комплекса «Ясамал» (MİDA) через жилой комплекс «Kristal Abşeron», станции метро «Иншаатчылар» и «20 Января» до станции метро «Нариман Нариманов».

Маршрут открыт по многочисленным обращениям граждан, перевозка пассажиров по нему будет осуществляться современными и комфортными вместительными автобусами ООО «Faiqoğlu». Плата за проезд составляет 0.30 azn, будет осуществляться в безналичной форме – посредством платежной карты «BakıKart».