В бакинском ресторане выявлены непригодные для использования продукты.

Как сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), на основании поступившей информации сотрудники Агентства провели внеплановую проверку в ресторане Burger King, принадлежащего ООО “Anar Food”.

В ходе проверки в расположенном на территории Насиминского района столицы заведении было установлено нарушение нормативно-правовых актов процессе обработки. Кроме того, в холодильной камере ресторана было выявлено 744 просроченных хлеба для приготовления бургеров.

Были приняты соответствующие меры, расследование продолжается.