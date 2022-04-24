Правительство премьер-министра Италии Марио Драги готовит новый мощный пакет военной помощи для Украины. Ожидается, что его доработают уже в ближайшие дни.
Об этом пишет издание Open.
Как отмечает издание, пакет военной помощи включает:
Sidam25, установленные на гусеничные машины M113;
гаубицы;
самоходные орудия M109;
PzH2000 — самая современная самоходная гусеничная машина в мире;
пулеметы;
противотанковые ракеты;
боеприпасы.
Официальных решений пока нет, однако Италия имеет целью собрать для Украины более тяжелое вооружение, чем то, которое поставлялось ранее.
Уже со следующей недели военные техники будут проводить экспертизу итальянского вооружения и выбирать, что именно стоит отправить в Украину. Их оценка будет направлена в Минобороны.
Ожидается, что техники осмотрят самоходные пушки М109, чтобы убедиться в том, что они пригодны к использованию.
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