Правительство премьер-министра Италии Марио Драги готовит новый мощный пакет военной помощи для Украины. Ожидается, что его доработают уже в ближайшие дни.

Об этом пишет издание Open.

Как отмечает издание, пакет военной помощи включает:

Sidam25, установленные на гусеничные машины M113;

гаубицы;

самоходные орудия M109;

PzH2000 — самая современная самоходная гусеничная машина в мире;

пулеметы;

противотанковые ракеты;

боеприпасы.

Официальных решений пока нет, однако Италия имеет целью собрать для Украины более тяжелое вооружение, чем то, которое поставлялось ранее.

Уже со следующей недели военные техники будут проводить экспертизу итальянского вооружения и выбирать, что именно стоит отправить в Украину. Их оценка будет направлена в Минобороны.

Ожидается, что техники осмотрят самоходные пушки М109, чтобы убедиться в том, что они пригодны к использованию.