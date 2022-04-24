В Луганской области российские оккупанты обстреляли минимум семь православных храмов. Об этом сообщил в Telegram 24 апреля глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Русский мир» разрушает все на своем пути. Ему не нужны ни люди, ни дома, ни предприятия, ни памятники культуры. Россияне стирают с Луганской земли все, что встречают. Даже то, во что сами верят, – православные храмы. Четыре прямых попадания снарядов выдержал Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке», – сообщил он.

По словам Гайдая, несмотря на это в подвальном помещении храма сегодня прошла служба и пасхальная литургия.

«Частично разрушено здание Свято-Екатериненского храма в Счастье, который является памятником культурного наследия. Артиллерийские снаряды российской армии попали в Свято-Митрофановский храм в Лисичанске и храм в честь Мотроны Московской в Рубежном. Повреждения получил храм Свято-Михайловского прихода в Попасной. В Рубежном пострадала новостройка – Свято-Георгиевский храм. В Свято-Троицком храме в Троицком выбило окна», – говорится в сообщении.