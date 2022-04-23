Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о роли «Байрактаров» в войне с Россией.

На пресс-конференции в метро Зеленский дал понять, что ударные турецкие беспилотники «Байрактар» не играют решающей роли в войне с Россией.

«Роль Байрактара. Это наши дроны, у нас есть совместно произведенные дроны, огромное количество. Мы пользуемся этой техникой. Но я при всем уважении честно скажу — это другая война, специалисты говорят, ее нельзя ни с какой другой сравнивать в ХХI веке. Те или иные дроны могут помогать, но не влияют на результат. Потому что есть история ракет, артиллерии, ПВО», — заявил он.