За последние сутки в Азербайджане выявлено еще 19 случаев заражения коронавирусом, 13 человек излечились.
Как передает Minval, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
За последние сутки в Азербайджане выявлено еще 19 случаев заражения коронавирусом, 13 человек излечились.
Как передает Minval, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
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