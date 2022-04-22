На находившиеся поблизости корабли Черноморского флота были эвакуированы 396 членов экипажа погибшего крейсера «Москва». Об этом заявили в пятницу в Минобороны РФ.

Там сообщили, что один человек погиб и 27 числятся пропавшими без вести.

«Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», — сказали в ведомстве. Там также отметили, что Министерство обороны РФ оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести.

В ведомстве сообщили, что большинство офицеров с крейсера «Москва» продолжат службу на Черноморском флоте. «По результатам собеседования командования Черноморского флота с членами экипажа крейсера «Москва» абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота», — заявили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, некоторые военнослужащие, пожелавшие перевестись в другие гарнизоны, продолжат службу на кораблях других флотов. «Военнослужащие (матросы) по призыву по истечению сроков службы будут уволены в запас», — подчеркнули в Минобороны.