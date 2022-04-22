Шведский производитель средств личной гигиены Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, уходит с российского рынка, говорится в отчете компании.

«Условия ведения бизнеса в России для Essity ухудшились. Активы компании в России обесценились примерно на 1,4 миллиарда шведских крон (около 150 миллионов долларов — ред.). Кроме того, запущен процесс выхода с российского рынка», — сообщила компания.

Essity уточнила, что в прошлом году её чистый объем продаж в России составил около 2,8 миллиарда шведских крон (около 290 миллионов долларов), что соответствует 2% от общего объема консолидированных чистых продаж за 2021 год.

Essity производит товары личной гигиены. Продажи ведутся примерно в 150 странах мира под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.