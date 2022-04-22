С начала войны Россия потеряла в Украине около 21 200 военнослужащих убитыми. Число уничтоженных артиллерийских систем приближается к 400, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери России составили:

Личный состав — около 21200 человек

Танки — 838

Боевые бронированные машины — 2162

Артиллерийские системы — 397

РСЗО — 138

Средства ПВО — 69

Самолеты — 176

Вертолеты — 153

Автомобильная техника — 1523

Корабли/катера — 8

Цистерны с ГСМ — 76

БПЛА оперативно-тактического уровня — 172

Специальная техника — ​​27

Пусковые установки ОТРК — 4