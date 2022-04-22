С начала войны Россия потеряла в Украине около 21 200 военнослужащих убитыми. Число уничтоженных артиллерийских систем приближается к 400, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России составили:
Личный состав — около 21200 человек
Танки — 838
Боевые бронированные машины — 2162
Артиллерийские системы — 397
РСЗО — 138
Средства ПВО — 69
Самолеты — 176
Вертолеты — 153
Автомобильная техника — 1523
Корабли/катера — 8
Цистерны с ГСМ — 76
БПЛА оперативно-тактического уровня — 172
Специальная техника — 27
Пусковые установки ОТРК — 4
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