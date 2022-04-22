Путин все еще может выиграть войну в Украине, которая, как ожидается, продлится до конца года. Об этом пишет The Times.

Представители разведки предупредили, что российская армия превосходит украинские силы на востоке в три раза и может окружить, а затем уничтожить значительную их часть — после чего Россия может начать новый штурм Киева или отрезать Украину от доступа к Черному морю, что британские разведчики называют наихудшим сценарием (даже хуже штурма Киева).

Основной театр военных действий на востоке Украины представляет собой равнину с твердым рельефом, что дает российской артиллерии и танкам преимущество — по сравнению с лесами к северу от Киева.

Западная разведка полагает, что Москва внесла тактические коррективы в свои планы после «унижений» первых двух месяцев этой войны.