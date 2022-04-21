Представитель Министерства обороны США заявил, что в Украине больше исправных танков, чем у России. По его словам, сейчас около двух десятков батальонных тактических групп (БТГ) российских войск проходят перевооружение. Об этом сообщает The Washington Post.

«Сейчас у украинцев в Украине больше танков, чем у россиян и у них, безусловно, есть право их использовать», — сказал изданию представитель Пентагона на условиях анонимности.

По его словам, сейчас около двух десятков российских БТГ проходят перевооружение и пополнение запасов. Пока неясно, какое общее количество танков с обеих сторон будут задействованы в боевых действиях. Кроме того, отметил чиновник, непонятно, изменят ли усилия России по пополнению соединений баланс в бронетехнике, задействованной в Украине, в пользу Москвы.