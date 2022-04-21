Транспорт США и НАТО с вооружением, если он следует по украинской территории, в Москве вправе считать законной целью. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил в четверг замдиректора департамента Северной Америки министерства иностранных дел России Сергей Кошелев.

«Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, вооруженные силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей», — сказал представитель российского внешнеполитического ведомства.