Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, с чего стоит россиянам начать, чтобы мир изменил отношение к ним. По его мнению, в первую очередь, они должны признать свою вину.

Об этом он заявил в интервью для издания «Медиазона».

«Но дело в том, что начало пути не зависит ни от кого, кроме граждан России. Потому что надо признать вину, что не слышали. Признать вину, что не хотели, кто-то не хотел слышать. Признать вину, что убивали. «Не они, а кто-то другой» — перестать играть в эту историю. Признать, что совершена трагедия», — заявил президент.

По словам Зеленского, россияне совершили достаточно зверств в Украине, в связи с чем, признать вину, значит — прекратить свои боевые действия и начать диалог, чтобы немного исправить эту ситуацию.

«И смогут, наверное, о чем-то договориться следующие поколения. Но это нужно признать. Признать — это не слова. Это не слова. Это — остановиться. Сказать: «Ну, мы много всего забрали. А что мы должны сделать, чтобы это вернуть?». И тогда это начало этого пути, наверное», — отметил президент.